الإحصاء التركية تعلن مؤشرات الوفيات لعام 2025: أمراض القلب تتصدر الأسباب والذكور يشكلون النسبة الأكبر

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أربيل (كوردتان24)- كشفت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) في تقريرها الأحدث عن مؤشرات وأسباب الوفيات في البلاد لعام 2025، مظهرةً ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي أعداد الوفيات مقارنة بالعام السابق، مع استمرار أمراض القلب والأوعية الدموية في تصدر قائمة المسببات الرئيسية لحالات الوفاة.

وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد الوفيات في تركيا سجل ارتفاعاً من 489,734 حالة في العام الماضي إلى 491,684 حالة خلال عام 2025. وشكّلت وفيات الذكور الحصة الأكبر من الإجمالي بنسبة تجاوزت 55%.

وعلى الصعيد الجغرافي وتوزيع الولايات، سجلت ولاية "سينوب" أعلى معدل وفيات في البلاد، في حين سجلت ولاية "شرناق" المعدل الأدنى بين الولايات التركية كافة.

وبحسب تفصيل المسببات الرئيسية للوفاة، جاءت أمراض جهاز الدوران والقلب في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 34.7% من إجمالي الوفيات، وكانت أمراض الشرايين التاجية العامل الأكثر تأثيراً ضمن هذا التصنيف، حيث تصدّرت ولاية "تشاناكالي" قائمة الولايات في معدل الوفيات المرتبطة بهذه الفئة من الأمراض.

وفي المرتبتين الثانية والثالثة، حلّت الأورام السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي، مستحوذةً معاً على نحو 31% من الوفيات الإجمالية، وسُجّل سرطان الرئة والحنجرة كأكثر أنواع الأورام المسببة للوفاة شيوعاً في البلاد.

وفي مقابل تلك البيانات، رصد التقرير مؤشراً ديموغرافياً وصحياً إيجابياً تمثل في انخفاض ملحوظ بمعدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة على مستوى البلاد مقارنة بالفترات الإحصائية السابقة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الرعاية الصحية الأولية الموجهة للأمومة والطفولة.