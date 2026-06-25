بوابة العاصمة نحو 15 محافظة.. إطلاق مشروع طريق أربيل - قوشتەپە الاستراتيجي بمواصفات دولية

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أربيل (كوردستان24)- في إطار الثورة العمرانية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في مشروع إنشاء وتطوير طريق "أربيل - قوشتەپە" المزدوج (السايدين). ويُعد هذا المشروع واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي تهدف إلى ربط العاصمة أربيل بالمحافظات العراقية الأخرى وتنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي.

مواصفات هندسية ومعايير دولية

يمتد المشروع على طول 5.2 كيلومترات وبعرض إجمالي يصل إلى 100 متر، وتم تصميمه وفقاً لأحدث المعايير الهندسية الدولية لضمان سلامة الحركة المرورية واستيعاب الزخم المروري المستقبلي.

وفي هذا الصدد، أوضح زین خورشید، مدير مشروع تطوير طريق أربيل - قوشتەپە، في تصريح لـ "كوردستان 24" تفاصيل التصميم قائلاً:

"المشروع يتألف من طريقين رئيسيين يضم كل منهما ثلاثة ممرات بعرض 3.75 متراً للممر الواحد، بالإضافة إلى طريقين خدميين (سايد خدمي) يضم كل منهما ممرين بعرض 3.5 متراً. كما يتضمن التصميم مساراً مخصصاً للدراجات الهوائية بعرض 3 أمتار، ومساحات خضراء بعرض 12 متراً تفصل بين الطرق الرئيسية والخدمية لإضفاء طابع جمالي وبيئي."

وأضاف خورشيد:

"يشتمل المشروع أيضاً على إنشاء 6 عبّارات صندوقية لتصريف المياه، وجسرين فوقانيين كبيرين، ومقتربين مجسرين، أحدهما عند تقاطع قوشتەپە والآخر عند طريق سيبيران. ونعمل حالياً في مراحل الحفر والتسوية الأولية. ورغم أن المدة المحددة لإنجاز المشروع هي سنتان، إلا أن خطتنا تهدف إلى إكماله قبل السقف الزمني المحدد."

كما أشار مدير المشروع إلى البُعد الاقتصادي والاجتماعي للعمل، مؤكداً تشغيل نحو 400 مهندس وفني وعامل محلي، مع استنفار أكثر من 100 آلية ثقيلة يومياً لضمان سير الأعمال دون توقف.

قوشتەپە.. نهضة خدمية وتنموية شاملة

لا يقتصر الحراك الخدمي في قضاء قوشتەپە على قطاع الطرق فحسب، بل يندرج ضمن خطة إعمار شاملة ترعاها حكومة الإقليم لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.

وعن الأهمية الاستراتيجية والمشاريع المرافقة، قال بژار ملا خدر، قائممقام قضاء قوشتەپە:

"بناءً على توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني، يحمل هذا الطريق أهمية بالغة كونه يمثل البوابة الرئيسية لمدخل العاصمة أربيل للقادمين من 15 محافظة عراقية. وإلى جانب قطاع الطرق، شهد القضاء خلال الكابينة التاسعة تخصيص وتنفيذ مشاريع خدمية تجاوزت قيمتها الإجمالية 350 مليار دينار عراقي شملت قطاعات الصحة، والتربية، والمياه، والكهرباء."

واستعرض قائممقام القضاء أبرز الإنجازات الخدمية في القطاعات الأخرى:

القطاع الصحي: بعد أن كان القضاء يعتمد على مركز صحي واحد يقدم خدماته حتى منتصف النهار فقط، يضم القضاء الآن مركزين صحيين مجهزين يعملان لساعات متأخرة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في مشروع مستشفى بسعة 50 سريراً، والذي سيكون الأكبر على مستوى المنطقة عند اكتماله.

قطاع التربية والتعليم: يجري العمل على تنفيذ 3 مشاريع مدرسية كبرى؛ تم إنجاز أحدها بالكامل، بينما وصلت المدرستان الأخريان إلى مراحل التشطيب النهائية.

قطاع الكهرباء: تضمن العمل معالجة المشكلات الفنية في الشبكات وتثبيت محطة متنقلة جديدة بتكلفة بلغت 1.8 مليار دينار، إلى جانب مشاريع الإنارة الحديثة.

قطاع المياه: لمعالجة شح المياه في المنطقة، تم حفر وتجهيز 140 بئراً ارتوازياً ومد شبكات أنابيب بطول 28 كيلومتراً لخدمة الأحياء السكنية.

يؤكد المسؤولون والمشرفون على المشروع أن هذه الخطوات الخدمية المتكاملة تعكس التزام حكومة الإقليم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحويل الأقضية والنواحي المحيطة بالعاصمة إلى مراكز حضرية مجهزة ببنية تحتية قوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة نحو مراكز المدن الكبرى.