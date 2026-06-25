لأول مرة.. 43 طالباً من طلاب "التعليم الإسلامي" يحصلون على شهادات في اللغة الإنجليزية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير أوقاف أربيل عن اختتام دورة خاصة لتعلم اللغة الإنجليزية مخصصة لطلاب التعليم الإسلامي، وهي الأولى من نوعها على مستوى إقليم كوردستان. وقد تمكن 43 طالباً، بعد عام كامل من الدراسة والتدريب، من الحصول على شهادات التخرج وتطوير مهاراتهم في المحادثة بهذه اللغة.

وقال نبز إسماعيل، مدير أوقاف أربيل، اليوم الخميس 25 حزيران 2026، في تصريح لموقع "كوردستان 24": "بعد عام من الدراسة والتعلم، تخرج اليوم 43 طالباً من طلاب التعليم الإسلامي وأصبحوا رسمياً من حملة شهادة اللغة الإنجليزية".

وأضاف مدير الأوقاف أن الدورة نُظمت برعاية القنصلية الأمريكية في أربيل للمستوى المبتدئ، مشيراً إلى أنها حققت فائدة كبيرة للمشاركين الذين بات بمقدورهم جميعاً التحدث باللغة الإنجليزية الآن.

كما كشف إسماعيل أن هذه هي المرة الأولى التي تُنظم فيها دورة من هذا النوع لطلاب المدارس الدينية، مؤكداً وجود مساعٍ لتطوير هذه المبادرات بشكل أكبر في المستقبل.

يذكر أن إقليم كوردستان يضم 20 مدرسة ومعهدين دينيين تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.