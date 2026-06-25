السفارة الهولندية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى العراق وإقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السفارة الهولندية في العراق، اليوم الخميس 25 حزيران 2026، عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات الهولندية إلى مطارات العراق وإقليم كوردستان، وذلك تزامناً مع عودة الاستقرار للأوضاع الإقليمية والمجال الجوي في المنطقة.

وذكرت السفارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أنها قامت بتحديث إرشادات السفر بين هولندا والعراق وإقليم كوردستان، واصفةً الأمر بـ "الخبر السار".

وأشارت السفارة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من العراق الاتحادي وإقليم كوردستان قد تغير من "اللون الأحمر" إلى "اللون البرتقالي"، وهو مؤشر على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التوترات والاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، وبناءً عليه ستستأنف الرحلات الجوية الهامة من الآن فصاعداً.

وكانت الخطوط الجوية الهولندية قد ألغت في 21 نيسان/أبريل الماضي جميع رحلاتها الجوية إلى الشرق الأوسط حتى تاريخ 28 حزيران/يونيو، بسبب تداعيات الحرب وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة، مشيرةً آنذاك إلى أن قرار التعليق سيستمر حتى الحصول على ضمانات وتعليمات جديدة.