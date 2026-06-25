نيجيرفان بارزاني في ذكرى عاشوراء: تضحيات الإمام الحسين منارة للحق ودعوة لتوحيد الصفوف

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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، أن ذكرى عاشوراء تمثل استعادةً لقيم الصبر والتضحية في مواجهة الظلم، داعياً إلى استلهام هذه المعاني لتوحيد الصفوف وتغليب لغة الحوار في معالجة الخلافات الوطنية.

وقال نیجیرفان بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تحلّ علينا ذكرى عاشوراء، لتجدّد في نفوسنا معاني الصبر والإيمان والتضحية التي جسّدها الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء، وقوفًا بوجه الظلم وإعلاءً لكلمة الحق والمبادئ السامية".

وشدد رئيس الإقليم في هذه المناسبة على ضرورة التمسك بقيم العدل والتسامح، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب "العمل على توحيد الصفوف وتغليب لغة الحوار في معالجة الخلافات".

وأوضح نيجيرفان بارزاني أن الهدف من هذا النهج هو "حفظ نسيج الوطن وتعزيز أمنه واستقراره"، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب نحو "حياة كريمة ومستقبل أفضل".

وتأتي دعوة رئيس إقليم كوردستان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً دبلوماسياً واجتماعياً يهدف إلى تعزيز الاستقرار، حيث دأب رئيس الإقليم على إرسال رسائل التهدئة والوحدة في المناسبات الوطنية والدينية.