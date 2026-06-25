أربيل تحتضن المؤتمر الدولي الثاني لأمراض القلب بمشاركة محلية ودولية واسعة

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أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة أربيل، مساء اليوم الخميس الموافق 25 حزيران 2026، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لأمراض القلب، بمشاركة وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، والمدير العام لصحة أربيل الدكتور دلۆڤان محمد، إلى جانب نخبة من الأطباء والاختصاصيين المحليين والدوليين في مجال أمراض القلب.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف العلمية الحديثة في مجالات الوقاية من أمراض القلب وتشخيصها وعلاجها، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والطبي بين المؤسسات الصحية والأكاديمية.

ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم بحوث ودراسات علمية متخصصة تسلط الضوء على أحدث التطورات الطبية في طب القلب، بما في ذلك أساليب التشخيص المبكر، والعلاجات المتقدمة، وأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وأكد المشاركون، خلال الجلسات العلمية والبحوث المقدمة، أهمية تعزيز التعاون بين المراكز الصحية والمؤسسات العلمية والأكاديمية، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب.