إلغاء أكثر من 120 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات اليابانية وشركات الطيران الوطنية، اليوم الجمعة، حالة التأهب القصوى مع اقتراب عاصفتين مداريتين من سواحل البلاد، ما أسفر عن إلغاء أكثر من 120 رحلة جوية وصدور توصيات بإخلاء آلاف المنازل في المناطق المهددة بالفيضانات وانزلاقات التربة.

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة المدارية "ميكالا" تقترب من جنوب وغرب اليابان مصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها إلى 144 كيلومتراً في الساعة. ومن المتوقع أن تتركز العاصفة فوق جزيرتي كيوشو وشيكوكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية اندماجها مع العاصفة "هيغوس" المتمركزة في المحيط الهادئ، ما قد يؤدي إلى ظهور ظاهرة "تأثير فوجيوارا" التي تجعل من الصعب التنبؤ بمسار وقوة العواصف المتفاعلة.

على صعيد النقل، ألغت شركة "جابان إيرلاينز" 70 رحلة، فيما ألغت شركة "أُول نيبن إيرويز" 50 رحلة أخرى، استهدفت بشكل رئيسي منطقتي أوكيناوا وكاغوشيما. وفي سياق متصل، اضطر الجيش الياباني لإلغاء الرحلة الأولى لطائرة "إم في-22 أوسبري" إلى جزيرة مياكو، والتي كانت مقررة ضمن مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، حذرت سلطات كيوتو وأوساكا من ارتفاع خطير في مستويات مياه الأنهار الرئيسية، وأوصت آلاف السكان بإخلاء منازلهم فوراً، خشية حدوث كوارث طبيعية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي بدأت تضرب أجزاءً واسعة من البلاد.