غروسي: نحتاج لرقابة صارمة في إيران لمنع تطوير أسلحة نووية

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أربيل (كوردستان24)- شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، اليوم الجمعة، على ضرورة إرساء نظام تحقق "معمق للغاية" في إيران، لضمان عدم توجهها نحو تطوير أسلحة نووية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي أعقبت التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح غروسي، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته لليابان، أن الهدف الجوهري لأي تفاهمات (إيرانية - أميركية) يكمن في منع حيازة طهران للسلاح الذري. وأضاف: "لقد أعلنت الحكومة الإيرانية بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك، لكن النوايا غير كافية بأي حال؛ إذ يجب أن نعتمد نظام تحقق دقيقاً وشاملاً في أقرب وقت ممكن".

وكشف مدير الوكالة الدولية عن انطلاق محادثات أولية مؤخراً مع الجانب الإيراني، أعقبت توصل طهران وواشنطن إلى مذكرة تفاهم، مشيراً إلى أن هذه المباحثات تتركز حول "مصير مخزون اليورانيوم المخصب". كما توقع غروسي أن تشهد هذه الجهود "تسارعاً ملحوظاً" في المدى القريب.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس، حيث لا تزال إيران تنفي بشكل قاطع سعيها لامتلاك قنبلة ذرية، متمسكة بالطابع السلمي والمدني لبرنامجها النووي.

يُذكر أن طهران كانت قد اتخذت قراراً في تموز/يوليو الماضي بوقف زيارات مفتشي الوكالة الدولية لمنشآتها، وذلك في أعقاب حملة قصف جوي شنتها إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة واستمرت لمدة 12 يوماً، مما أدى إلى تعقيد مسارات الرقابة الدولية على الملف النووي الإيراني.