طقس العراق.. موجة غبار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الحالة الجوية في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى توقعات بتصاعد الغبار في عدة مناطق، مع تسجيل تباين وارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية. وأشار البيان إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى (40) كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أماكن متعددة من الوسط والجنوب.

وسجلت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت تفاوتاً بين المحافظات، حيث تصدرت البصرة والمثنى وذي قار وميسان القائمة بـ 45 درجة مئوية، تلتها النجف والديوانية وواسط بـ 44 درجة، فيما سجلت العاصمة بغداد وكربلاء وبابل وصلاح الدين 43 درجة، في حين سجلت محافظات إقليم كوردستان ونينوى وكركوك درجات حرارة تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً ومشمساً في عموم البلاد، مع تسجيل ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق.

ويستمر هذا الارتفاع يوم الاثنين، حيث يبقى الطقس مشمساً، مع عودة نشاط الرياح نهاراً لتصل إلى (40) كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار مجدداً في بعض الأماكن ضمن المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وتوقعت الهيئة أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل طقساً صحواً ومشمساً بوجه عام، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية. وفيما يخص درجات الحرارة، ستبقى مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع ارتفاع طفيف في المنطقة الوسطى.