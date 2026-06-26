الرئيس اللبناني يرحب بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل "تحالف دولي" بديل لليونيفيل

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أربيل (كوردستان24)- رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون، يوم الجمعة، بالتحرك الفرنسي الإيطالي الرامي إلى تشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات لتولي المهام في جنوب لبنان، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا التحول بعد قرار مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس 2025، الذي قضى بإنهاء مهام البعثة الأممية الحالية بضغوط أميركية. وتنتشر قوة "اليونيفيل" في المنطقة منذ عام 1978، وتضم حالياً نحو 7500 جندي من 50 دولة، إلا أنها لم تنجح تاريخياً في منع جولات النزاع المتكررة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر الرئيس عون المبادرة الفرنسية الإيطالية "تعبيراً صادقاً عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره". وأكد عون أن هذه الخطوة تُعد تثميناً لدور القوات المسلحة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، لا سيما في المناطق الحدودية.

وشدد عون على ضرورة تلافي أي "فراغ خطير" في مرحلة ما بعد اليونيفيل، معرباً عن تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات الجيش اللبناني، وتصون وحدة الأراضي اللبنانية، وتحول دون تحويل الجنوب إلى "ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف عن ملامح هذا التوجه عقب محادثات أجراها مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الخميس. وأوضح ماكرون أن الهدف هو إطلاق ائتلاف لبناء "آلية عمل ما بعد اليونيفيل" بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تهدف أساساً إلى تقوية القوات المسلحة اللبنانية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كقاعدة لتصعيد النزاعات الإقليمية.

من جانبه، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للحفاظ على حضور أممي عسكري في لبنان. واقترح غوتيريش في تقرير رفعه لمجلس الأمن ثلاثة خيارات تراوح بين 2000 إلى 5500 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش. ومع ذلك، يواجه هذا الخيار تحديات سياسية، حيث من المرجح أن يصطدم بمعارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين دفعتا باتجاه إنهاء التفويض الحالي لليونيفيل.

يُذكر أن فرنسا، التي تقود المبادرة الجديدة، تُعد من أكبر المساهمين في قوة حفظ السلام الحالية، وتسعى مع إيطاليا لضمان انتقال أمني لا يخل بالاستقرار الهش على طول "الخط الأزرق" الحدودي.