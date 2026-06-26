مكافحة المخدرات كوردستان تعلن عن خطة استراتيجية شاملة وتكشف حصيلة نشاطاتها لعام 2025

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن إطلاق خطة واسعة النطاق تتضمن حملات توعية مكثفة وتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك بالتوازي مع عملياتها الميدانية المستمرة لإلقاء القبض على المتاجرين والمتعاطين. وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعيها لحماية المجتمع والحد من الآثار السلبية والمخاطر الناجمة عن المواد المخدرة.

وفي إطار نشاطاتها الإرشادية، نظمت المديرية سلسلة من الندوات التثقيفية في المؤسسات التعليمية والدوائر الرسمية وغير الرسمية. وميدانياً، قامت المديرية بنشر أكثر من 460 ملصقاً توعوياً في الأماكن العامة لتوضيح الأضرار الجسدية الجسيمة للمخدرات، بالإضافة إلى توزيع 16 ألف كراس توعوي على المواطنين. كما شملت الخطة التنسيق مع رجال الدين لاستثمار منابر المساجد في أيام الجمعة لتوعية المجتمع بمخاطر هذا "السم الفتاك".

وعلى صعيد الرقابة الميدانية، شكلت المديرية لجانًا مشتركة لمتابعة المقاهي والمطاعم والصيدليات بشكل مستمر. وفي هذا السياق، تم توجيه إرشادات قانونية لأكثر من 1600 عيادة وصيدلية وشركة أدوية، مع استحصال تعهدات رسمية منها بالالتزام بالضوابط الخاصة بكيفية التعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.

كما شملت الإجراءات أكثر من 110 شركات للنقل والشحن، حيث تم أخذ تعهدات قانونية منها لضمان عدم استغلال وسائطها في نقل أو تهريب المواد المخدرة.

وأشارت المديرية إلى تعزيز التعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن العمليات المشتركة أسفرت عن تفكيك شبكات اتجار دولية خطيرة، وإلقاء القبض على عدد من المتاجرين المطلوبين خارج البلاد.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مديرية مكافحة المخدرات والتي حصلت عليها مؤسسة "كوردستان 24"، فإن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً يمثلون الهدف الرئيسي لتجار المخدرات. وتُظهر البيانات أن 80% من المعتقلين خلال عام 2025 ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. كما كشفت الأرقام أن النساء لسنَ بمنأى عن هذا الخطر، حيث بلغت نسبة الإناث 4% من إجمالي المعتقلين في قضايا المخدرات خلال العام الماضي.