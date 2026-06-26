توقعات بتوسُّع موجة الحرّ الأوروبية إلى دول البلقان

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أربيل (كوردستان 24)- يُتوقع أن تطال موجة الحرّ التي شهدتها أوروبا الغربية في الأيام الأخيرة منطقة البلقان اعتبارا من السبت، فيما كان كامل ساحل البحر الأدرياتيكي مشمولا الجمعة بتحذيرات من المستوى الأحمر، بحسب وكالة "ميتيو ألارم".

ومن المنتظَر أن تصل مستويات الحرارة إلى 39 درجة اعتبارا من الأحد حتى الاثنين على الأقل في بعض مناطق صربيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة ومونتينيغرو، وفق مختلف الهيئات الوطنية للأرصاد الجوية.

وفي بلغراد، يُفترَض أن تصل الحرارة إلى 36 درجة السبت، و38 الأحد، و39 الاثنين والثلاثاء، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 38,7 درجة الذي سُجّل في العاصمة في حزيران/يونيو 2021.

وفي صربيا التي شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة معدلات الحرارة الأشدّ صيفا منذ بدء القياسات عام 1951، يعمل أكثر من عامل من كل خمسة في الهواء الطلق، بحسب موقع "كليما 101" المتخصص، وشوهد عمّال في ورش البناء ظهر الجمعة تحت الشمس الحارقة.

ورغم الحرّ، يُتوقَع أن يشارك آلاف الأشخاص في بلغراد السبت في تجمّع ينظمه الحزب التقدمي الصربي الحاكم.

ومع تجاوز درجات الحرارة 35 درجة، قصد كثر من السكان الجمعة الأماكن المظَلَلة وتلك التي يتوافر فيها الماء. وقال ألكسندر (60 عاما) وقد غمر قدميه في نافورة بوسط المدينة لوكالة فرانس برس "أعاني كثيرا من الحر الشديد، وهذا المكان هو الأنسب لي".

وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، كان الشارع الرئيسي الذي يكون عادة مزدحما بالمارة شبه خالٍ ظهر الجمعة، فيما كان القلائل الذين يمرّون فيه يسرعون الخطى كي لا يمكثوا طويلا في الحرّ.

وقالت الموظفة الحكومية البالغة 41 عاما مايليندا التي كانت تشتري أدويتها سريعا قبل عطلة نهاية الأسبوع لوكالة فرانس برس "من المتوقع أن تشتدّ موجة الحر خلال عطلة نهاية الأسبوع وأريد أن أؤمّن كل ما أحتاجه حتى لا أضطر للخروج غدا وبعد غد".

وعلى الساحل الأدرياتيكي، امتد الحرّ إلى مياه البحر أيضا، إذ تجاوزت حرارة المياه في بولا بكرواتيا صباح الجمعة 27 درجة عند الساعة الثامنة.

وسبق أن شهد صيف 2025 موجات حرّ عدة في البلقان، وسُجِّل في كوسوفو في تموز/يوليو 2025 أشد يوم حرّ على الإطلاق مع تسجيل 42,4 درجة مئوية. وتعرضت ألبانيا لحرائق عدة التهمت عشرات آلاف الهكتارات واضطر آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم.

المصدر: فرانس برس