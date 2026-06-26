ترامب يتّهم طهران بانتهاك وقف إطلاق النار بعد استهداف سفينة في هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين، وذلك في أعقاب هجوم جوي بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح ترامب في تدوينة نشرها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن القوات الإيرانية أطلقت أربع مسيرات انتحارية على الأقل باتجاه سفن تجارية شحن تمر عبر المضيق.

مشيراً إلى أن إحدى هذه المسيرات أصابت بدقة الجزء الخلفي العلوي لسفينة شحن ضخمة وذات قيمة مالية عالية.

مؤكداً أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بالسفينة، إلا أنها تمكنت من مواصلة إبحارها بسلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الدفاعات والقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة نجحت في اعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة الثلاث الأخرى في الأجواء قبل وصولها إلى أهدافها المفترضة.

ووجه ترامب انتقادات لاذعة وحادة لطهران جراء هذا التصعيد الميداني، واصفاً الهجوم بأنه "انتهاك صارخ ومباشر لاتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين"، وهو ما ينذر بجولة جديدة من التوتر السياسي والأمني في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.