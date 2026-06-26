ارتياح عمالي واسع في إقليم كوردستان بعد التعديلات التقاعدية الجديدة

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أربيل (كوردستان 24)- لقي قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان القاضي برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد العمال المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 500 ألف دينار عراقي، ترحيباً واسعاً وأصداءً إيجابية غير مسبوقة في الأوساط العمالية والنقابية، وسط إجماع على وصف الخطوة بـ "المنصفة" للطبقة الكادحة وتأمين استقرارها المعيشي.

تأتي هذه القفزة المادية الكبيرة لتعوض العمال عن الحقبة السابقة، حيث كان الحد الأدنى لراتب العامل المتقاعد لا يتجاوز 150 ألف دينار؛ وهو مبلغ كان يعجز تماماً عن مواكبة متطلبات العيش الأساسية وتكاليف الحياة اليومية.

وفي قضاء سوران، عبر عدد من العمال في تصريحاتٍ لـ كوردستان 24 عن تفاؤلهم بالقرار الحكومي المشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واصفين إياه بـ"الفرصة الذهبية" التي تضمن لهم حياة كريمة في مرحلة الشيخوخة.

وأكدوا أن هذا التعديل المالي سيشكل حافزاً جوهرياً للشباب والعاملين في القطاع الخاص لبناء ثقة متينة بنظام الضمان الاجتماعي والإسراع بالانخراط فيه.

ولم يختلف المشهد في السليمانية، حيث سادت أجواء من الارتياح الشديد بين المواطنين وشريحة العمال، وأوضح بعض العمال لـ كوردستان 24، أن الزيادة الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العوائل ذات الدخل المحدود، مثمنين استجابة رئيس حكومة الإقليم للمطالب العمالية والتفاته للطبقات الأكثر احتياجاً.

بالموازاة مع ذلك، دعت الجهات الحكومية والدوائر المعنية كافة العمال غير المسجلين في منظومة الضمان الاجتماعي حتى الآن، إلى المسارعة بزيارة المقار المختصة لإتمام إجراءاتهم القانونية؛ لضمان شمولهم بالامتيازات والرواتب الجديدة وحفظ حقوقهم المستقبلية.