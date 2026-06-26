وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية تعلنان نجاح خطة ربط حقل "كورمور" بمحطة السليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن النجاح الكامل في تنفيذ مشروع استراتيجي حيوي، تمثل في ربط أنبوب الغاز الجديد الممتد من حقل "كورمور" بمحطة توليد كهرباء السليمانية الغازية، في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز ست ساعات.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك، أن الفرق الفنية والهندسية الحكومية، وبالتعاون والتنسيق المباشر مع الكوادر التقنية لشركتي "كار" و"دانة غاز"، تمكنت من إتمام عملية الربط المعقدة بنجاح تام وضمن السقف الزمني المحدد والممتد من الساعة الثانية وحتى الثامنة من صباح اليوم.

وأوضح البيان أن وزارة الكهرباء نجحت في إدارة المنظومة بمرونة عالية أثناء فترة إطفاء محطة السليمانية؛ حيث جرى الاعتماد على محطات توليد بديلة لتعويض النقص، مما حال دون حدوث أي تأثير ملموس أو تراجع في ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فترة العمل الميداني.

وأكدت الوزارتان أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة محطة كهرباء السليمانية وزيادة قدرتها الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، ووجهتا الثناء والتقدير للفرق الفنية المشتركة ولشركة "دانة غاز" على جهودهم الاستثنائية في إنجاز هذا العمل الإستراتيجي بكفاءة وسرعة عالية.