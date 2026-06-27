قوات الحدود العراقية تحبط محاولة تهريب 34 كغم من المخدرات بواسطة بالون هوائي في طريبيل

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أربيل (كوردستان 24)- أحبطت مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس العراقي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة بالون هوائي في طريبيل على الحدود الدولية غربي محافظة الأنبار.

وجاءت العملية بعد رصد البالون عبر الكاميرات الحرارية وإسقاطه، حيث تبين أنه يحمل 197 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، بوزن إجمالي بلغ 34 كغم.

وتؤكد قيادة قوات الحدود استمرارها في تعزيز إجراءات المراقبة والتصدي لمحاولات التهريب بكافة أشكالها، وبما يسهم في حماية أمن البلاد ومنع تسلل آفة المخدرات إلى الداخل.