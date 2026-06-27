الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية تمثّل خرقاً فاضحاً لمذكرة التفاهم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم السبت، الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على سواحلها الجنوبية، واصفة إياها بـ"الاعتداءات الوحشية"، فيما وجهت تحذيراً صارماً لدول الخليج والمنطقة من مغبة الانخراط في التصعيد العسكري الجاري.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي صادر في 27 حزيران/يونيو 2026، إن الضربات الأمريكية تمثل خرقاً فاضحاً للبند الأول من مذكرة التفاهم (اتفاق وقف إطلاق النار) المبرمة مؤخراً بين الطرفين.

وأكد البيان أن القوات الإيرانية وجهت بالفعل "الرد المناسب" على هذه الاعتداءات، مشدداً على أن "واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التبعات الخطيرة الناجمة عن هذا التصعيد وتداعي السلم والأمن الإقليميين".

وفي رسالة تحذيرية مباشرة جرى توجيهها إلى العواصم الخليجية، طالبت طهران جيرانها بالالتزام الصارم بمبادئ حسن الجوار، جازمة بالقول: "لن نقبل باستخدام أراضي أو أجواء أي دولة مجاورة لشن أو تسهيل أي هجمات عسكرية تستهدف السيادة الإيرانية".

وعلى صعيد الجبهات الإقليمية الأخرى، وسّعت طهران دائرة اتهاماتها لتشمل تل أبيب؛ حيث اعتبرت الخارجية الإيرانية العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد الأراضي اللبنانية خرقاً إضافياً لمذكرة التفاهم التهدوية التي رعتها أطراف دولية.

واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بالخروج عن صمتهم إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والتدخل الفوري عبر اتخاذ مواقف حازمة وجادة للجم التصعيد، ومنع المنطقة من الانزلاق إلى أتون حرب إقليمية شاملة.