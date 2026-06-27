موسم جني " السيسي - الكنكر البري" في عقرة.. خيرات الجبل تُنعش الأسواق المحلية

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أربيل (كوردستان 24)- على قمم جبل "بيرس" الشاهق بحدود قضاء عقرة (ئاکرێ)، ينهمك سفوح الجبل وسكانه في جني وجمع نبات "الكنكر" البري (المعروف محلياً بـ "السيسي" أو الكعوب)، مستعينين بسلالهم وعصي خشبية متشعبة للتجول بين الصخور والأحراش، باحثين عن هذا النبات الطبيعي الذي لا يتركون شجيرة منه دون جنيها.

موسم واعد وأسعار مجزية

يشير العاملون في هذا المجال إلى أن جودة المحصول هذا العام أسهمت في رفع قيمته السوقية. ويقول شعبان بابولي، وهو أحد الكسبة المحللين: "لقد جئنا إلى جبل بيرس لأن هذا الوقت هو موسم جني الكنكر. هذا العام، وبفضل جودته العالية، تباع الكيلوغرام الواحد منه بأسعار تتراوح بين 15 إلى 25 ألف دينار عراقي. نتمكن يومياً من جمع ما بين 5 إلى 10 كيلوغرامات".

من جانبه، يعبر الطالب شعبان محمد عن امتنانه لخيرات المنطقة قائلاً: "محصول الكنكر هذا العام مميز جداً. جبال كوردستان غنية بالخيرات والمحاصيل الطبيعية والمحلية. الأسعار جيدة والحمد لله، وتعبنا لم يذهب سدى".

بدوره، يؤكد خلف علي (كاسب) أن "الذهاب إلى الجبل في هذا الموسم يضمن للشخص الحصول على ما بين 4 إلى 5 كيلوغرامات يومياً، حيث تجود جبال كوردستان بخيرات وفيرة بالتزامن مع موسم الكنكر الذي يلقى رواجاً كبيراً بأسعار تصل أحياناً إلى 25 ألف دينار".

غزارة الأمطار تضاعف الإنتاج والتصدير للوسط والجنوب

وقد أدت معدلات الأمطار المرتفعة التي شهدها إقليم كوردستان هذا العام إلى نمو وافر للمحاصيل الطبيعية على قمم الجبال. هذا النمو لم ينعكس إيجاباً على الكمية فحسب، بل رافقه ارتفاع في الطلب وحركة نشطة للبيع والشراء في الأسواق المحلية.

وفي سوق عقرة، تشهد تجارة الكنكر (السيسي)، طلباً واسعاً من قبل التجار الذين يشترون المحصول بأسعار جيدة تعتمد على الجودة والكمية، ليتم شحنه لاحقاً إلى محافظات وسط وجنوب العراق نظراً للإقبال الشديد عليه هناك.

ويوضح مسعود محمد علي، وهو تاجر محلي، قائلاً: "الحمد لله، هطلت الأمطار بغزارة هذا العام وجادت جبالنا بالخير الوفير. محصول الكنكر متوفر بكميات كبيرة في الأسواق. نحن نقوم بشرائه بأسعار تتراوح بين 20 و22 و23 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ومن المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً إضافياً في الأيام المقبلة".

"الزهرة الذهبية" لأسواق المكسرات

يُعدّ الكنكر نباتاً برياً ينمو بشكل طبيعي في المناطق الجبلية الوعرة. وبسبب فوائده وتفضيل السكان له، يُطلق عليه في أسواق المكسرات والأعشاب المحلية اسم "الزهرة الذهبية" أو السيسي، حيث تحافظ أسعاره على مستويات مرتفعة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف دينار عراقي للكيلوغرام الواحد بناءً على جودته ونظافته.

كوردستان 24 – عقرة/ أري حسين