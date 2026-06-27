إزالة الأعشاب وإنشاء خطوط عازلة.. خطة طوارئ لحماية الثروة الحرجية في دهوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الغابات والمراعي في محافظة دهوك عن استنفار كوادرها وفرقها الميدانية وتكثيف الإجراءات الوقائية لحماية المساحات الخضراء والمناطق الجبلية من مخاطر الحرائق، بالتزامن مع حلول فصل الصيف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وقال رئيس قسم الغابات في المديرية، هوشيار ويسي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن حماية ما تبقى من الثروة الحرجية في المحافظة يتطلب جهداً تشاركياً عاجلاً بين المواطنين والجهات الحكومية.

وكشف ويسي عن نشر فرق ميدانية تضم ما بين 20 إلى 30 عاملاً يومياً لتنظيف البيئة وإزالة المسببات الحرارية السريعة للاشتعال.

وفي إطار الخطوات الميدانية الردعية، تباشر فرق الغابات مستعينة بالآليات الثقيلة جرف الحشائش الجافة والقش على امتداد يتجاوز 500 متر يومياً، لإنشاء أحزمة أمان عازلة للنيران بعرض ستة أمتار، بهدف تطويق أي حريق محتمل ومنع تمدده إلى عمق الغابات والأراضي الزراعية المحيطة.

من جهته، شدد حسين زاويتي، أحد مخاتير المنطقة، على المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على البيئة، محذراً من أن السلوكيات الفردية الخاطئة مثل رمي أعقاب السجائر ومخلفات الرحلات تعد الشرارة الأولى للكوارث البيئية.

وفي السياق ذاته، دعا المواطن آزاد حاجي المصطافين والسياح إلى تبني سلوكيات مسؤولة وحمل نفاياتهم معهم لتجنب إلحاق الضرر بالطبيعة.

وحذرت السلطات المحلية من أن ترك العبوات الزجاجية والمخلفات البلاستيكية تحت أشعة الشمس المباشرة يشكل بؤراً حرارية قابلة للاشتعال الذاتي.

مؤكدة تفعيل حزمة من العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين للتعليمات، لاسيما السائقين الذين يتسببون برمي السجائر من نوافذ المركبات، مما يهدد بتحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى رماد بسبب إهمال عابر.