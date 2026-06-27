أفضل وظيفة في العالم؟.. 50 ألف دولار لمشاهدة جميع مباريات كأس العالم 2026

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أربيل (كوردستان 24)- في الوقت الذي ينفق فيه عشاق كرة القدم مئات، بل آلاف الدولارات، لحضور مباريات كأس العالم 2026، يحظى شابان أميركيان بفرصة استثنائية تتمثل في مشاهدة جميع مباريات البطولة مقابل أجر يبلغ 50 ألف دولار.

ويتولى أوستن فرانكلين (29 عاماً) وكيفن أكوتو (26 عاماً) مهمة متابعة مباريات المونديال من داخل استوديو زجاجي أقامته شبكة "فوكس" في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك، ضمن حملة ترويجية لتغطية القناة الحصرية للبطولة.

ويتابع الثنائي المباريات عبر شاشتي تلفزيون ضخمتين بقياس 85 بوصة، بينما يتجمع المشجعون خارج الاستوديو لمشاركة الأجواء ومشاهدة المباريات من خلف الجدران الزجاجية.

واختارت "فوكس" أوستن وكيفين من بين آلاف المتقدمين لشغل منصب "كبير مراقبي كأس العالم"، وهو دور يهدف إلى تعزيز التفاعل الجماهيري وإثارة الحماس طوال فترة البطولة.

ولم يتردد كيفن أكوتو في إحداث تغييرات جذرية في حياته من أجل الحصول على الوظيفة، إذ استقال من عمله السابق وأنهى علاقته بشريكته للانضمام إلى هذه التجربة الفريدة.

ويضم الاستوديو، المصمم بأجواء كروية، طاولة لكرة القدم، وأخرى للجلوس، وسجادة من العشب الصناعي، إضافة إلى جدران تزينها أوشحة المنتخبات المشاركة.

ورغم الجدول المكثف لمتابعة المباريات، يؤكد الثنائي أنهما لم يشعرَا بالملل، إذ يقول أكوتو: "أنا شخص متشائم نوعاً ما، ومن الرائع أن يكون إلى جانبك شخص إيجابي ومختلف عنك، قادر على بث هذه الطاقة الإيجابية طوال الوقت."