فقدان شاب في نهر سيروان بانتظار استئناف عمليات البحث صباح السبت

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أربيل (كوردستان 24)- فُقد شاب، مساء اليوم الجمعة، بعد أن جرفته مياه نهر سيروان أثناء السباحة قرب قرية سازان التابعة لمحافظة حلبجة، فيما لم تتمكن فرق البحث والإنقاذ من العثور على جثمانه حتى الآن.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان24، في حلبجة آسان محمد، توجه ثلاثة شبان إلى نهر سيروان، بالقرب من قرية سازان، بقصد السباحة، إلا أن المياه جرفت أحدهم، وهو الشاب يوسف باوان، من أهالي قرية باموك في محافظة حلبجة، بينما تمكن الشابان الآخران من الخروج سالمين.

وأجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث مكثفة في موقع الحادث، لكنها لم تتمكن من العثور على جثمان الشاب المفقود، ومن المقرر أن تُستأنف عمليات البحث مع ساعات الصباح الأولى من يوم غدٍ السبت.

ورغم تشديد الإجراءات الوقائية ومنع السباحة بشكل عشوائي في الأنهر إلا ان العديد من المواطنين لايلتزمون بالارشادات.