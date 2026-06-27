بزيادة 34 دولاراً للطن.. الأرز التايلاندي يقفز بدعم من الأسواق العراقية

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير اقتصادية صادرة عن شركة "إس آند بي جلوبال إنرجي"، بأن جمهورية العراق تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستراتيجية لاستقبال صادرات الأرز التايلاندي، بالتزامن مع استعدادات الأسواق الآسيوية لاستقبال المحصول الجديد أواخر يوليو/تموز المقبل، وسط تقلبات ملحوظة في معطيات العرض والطلب.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن الشركة، فقد بلغت صادرات تايلاند من الأرز إلى الأسواق العراقية نحو مليون طن متري خلال عام 2025، في حين استورد العراق ما يقارب 91,865 طناً مترياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026.

وأشارت مصادر عاملة في قطاع التصدير التايلاندي إلى أن العودة القوية للطلب العراقي، مدفوعاً بطلب متنامٍ من ماليزيا والفلبين، فضلاً عن تحركات المصدرين لتغطية مراكزهم المكشوفة، عوامل تساهم مجتمعة في تقديم دعم مستمر لأسعار الأرز على المدى المنظور، متغلبة بذلك على الضغوط الهبوطية المتوقعة من زيادة الإمدادات مع بدء تدفق حصاد الموسم الجديد.

وفي السياق السعري، رصد تقييم "إس آند بي جلوبال" قفزة في أسعار الأرز الأبيض التايلاندي (المكسور بنسبة 5%)؛ حيث سجل سعره نحو 483 دولاراً للطن المتري الواحدة (على أساس التسليم على ظهر السفينة FOB) بحلول 25 حزيران/يونيو الجاري، محققاً زيادة قدرها 34 دولاراً للطن المتري مقارنة بمستويات الأسعار في الشهر الماضي.