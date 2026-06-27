بلدية شقلاوة تباشر بإنشاء متنزّه عائلي لتعزيز الجذب السياحي

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية شقلاوة التابعة لمحافظة أربيل، اليوم السبت، عن المباشرة بالخطوات التنفيذية لإنشاء متنزه "سورك" الذي يعد المشروع البيئي والترفيهي الأكبر من نوعه على مستوى البلدة، في خطوة تهدف إلى نقل القطاع السياحي في المنطقة إلى مرحلة جديدة ومتقدمة.

وقال رئيس بلدية شقلاوة، ريكان حسن، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع تبلغ نحو 40 دونماً، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية بدأت العمل فعلياً على المرحلة الأولى التي تمتد على مساحة 18 دونماً، ومن المتوقع إنجازها بالكامل خلال مدة قياسية لا تتجاوز الشهرين.

وأوضح حسن أن تدشين المتنزه سيحدث طفرة في قطاع السياحة المحلي وسيسهم في رفع نسبة المساحات الخضراء بالبلدة بشكل ملحوظ.

مبيناً أن الخطط المستقبلية تتضمن توسيع المرافق الترفيهية للمشروع ليتسع لمئات العائلات ويتحول إلى وجهة طبيعية جاذبة.

وأضاف أن شقلاوة تمتلك شهرة سياحية واسعة، إلا أن حركة السياحة كانت تتركز سابقاً في السوق المركزية للبلدة.

لافتاً إلى أن المتنزه الجديد سيوفر فضاءً رحباً وبديلاً للمصطافين والأهالي لقضاء أوقاتهم، مما ينعكس إيجاباً على تعظيم المردود الاقتصادي للسكان المحليين المستفيدين من حركة السياحة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التنموية التي تنتهجها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ركزت خلال السنوات الماضية على إنعاش البنية التحتية للسياحة وزيادة الأحزمة الخضراء في المناطق ذات الخصوصية الجغرافية الجاذبة.

وتُشكّل بلدة شقلاوة ركيزة أساسية في خارطة السياحة العراقية بفضل طقسها المعتدل صيفاً وطبيعتها الجبلية، حيث تؤمّها سنوياً مئات الآلاف من العائلات والوفود السياحية من مختلف محافظات وسط وجنوب البلاد.