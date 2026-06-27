سايلوهات كوردستان تواصل استلام القمح بعد إغلاق مراكز وسط العراق وجنوبه

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة الاتحادية، اليوم السبت، عن تخطي إجمالي كميات القمح المستلمة من المزارعين حاجز الـ 4 ملايين طن في عموم البلاد للموسم التسويقي الحالي، مؤكدة استمرار عمليات التوريد في سايلوهات إقليم كوردستان ومحافظتي نينوى وكركوك.

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن مجموع كميات القمح الموردة حتى الآن بلغ نحو 4 ملايين و100 ألف طن.

مرجحاً أن يرتفع مؤشر الحصاد الإجمالي ليصل إلى 5 ملايين طن مع اختتام الموسم بالكامل.

وحول الموقف التسويقي في إقليم كوردستان، أوضح الكرعاوي أن الكميات المستلمة من مزارعي الإقليم بلغت 154 ألف طن حتى يوم أمس، مشيراً إلى المتبقي من الحصة المقررة يبلغ نحو 250 ألف طن.

وأضاف أنه بالرغم من إغلاق مراكز الاستلام في معظم المحافظات العراقية لانتهاء الحصاد، إلا أن أبواب السايلوهات في أربيل، والسليمانية، ودهوك، إلى جانب كركوك ونينوى، لا تزال مشرعة لاستقبال المحاصيل.

وحدد مجلس الوزراء الاتحادي حصة إقليم كوردستان من التسويق لهذا الموسم بـ 400 ألف طن، جرى تقسيمها هيكلياً على شقين؛ الشق الأول يشمل استلام 292 ألف طن بسعر الدعم الرسمي البالغ 700 ألف دينار للطن الواحد للمساحات الداخلة ضمن الخطة الزراعية الرسمية، فيما يشمل الشق الثاني شراء الـ 108 آلاف طن المتبقية بسعر 500 ألف دينار للطن من المحاصيل المنتجة خارج الخطة الزراعية.

وتجري عمليات الفحص والاستلام في صوامع الإقليم بانتظام منذ انطلاقتها في منتصف حزيران/يونيو الجاري، وسط توقعات حكومية بإتمام تسلّم كامل الحصة المقررة للإقليم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.