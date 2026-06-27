وزارة التربية العراقية تحدد الطلاب المشمولين بنظام "التحميل"

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أربيل (كوردستان 24)- حسمت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، الجدل الدائر حول تطبيق نظامي "التحميل" و"المحاولات" للمراحل الدراسية المنتهية، مبينة الضوابط المعتمدة للطلبة الراسبين في العام الماضي، وموقفها الحالي من امتحانات العام الدراسي الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن نظام "التحميل" متاح ومقونن للطلبة الراسبين في العام الدراسي الماضي (2024-2025) بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس، مشيرة إلى أحقيتهم في الاستفادة من هذا النظام بموجب التعليمات والضوابط النافذة.

وفيما يخص العام الدراسي الحالي (2025-2026)، أكدت الوزارة عدم صدور أي قرار حتى الآن يقضي بشمول الطلبة بنظام "المحاولات".

وأرجعت التربية ذلك إلى استمرار امتحانات الدور الأول للامتحانات العامة، موجهة إلى أن نظام المحاولات يمثل إجراءً استثنائياً يتطلب دراسة وإقراراً حصرياً من قِبل "هيئة الرأي" بعد ظهور النتائج النهائية للامتحانات، وهو ما يجعل البت في صدوره متعذراً في الوقت الراهن.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها بطلبة المراحل المنتهية وعوائلهم، ضرورة توخي الدقة والابتعاد عن الشائعات، واعتماد الأخبار والمعلومات التعليمية الصادرة عن المنصات والقنوات الرسمية للوزارة حصراً.