من حلبجة إلى ذي قار.. العراق يرشح 5 قرى لمبادرة "أفضل القرى السياحية" العالمية لعام 2026

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للسياحة في العراق عن إتمام ملفات ترشيح خمس قرى عراقية للمنافسة ضمن مبادرة "أفضل القرى السياحية لعام 2026" التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بهدف تعزيز السياحة الريفية والمستدامة في البلاد.

وصرح المتحدث باسم الهيئة، علي ياسين عبد الرضا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرى المرشحة شملت تنوعاً جغرافياً وبيئياً فريداً، وهي: بيارة (حلبجة)، راوندوز (أربيل)، هرور (دهوك)، ميركي (نينوى)، وأبو سوباط (ذي قار).

وأوضح عبد الرضا أن هذا الترشيح جاء بعد عمل فني دقيق من قبل فريق خبراء أجرى كشوفات ميدانية شاملة، لضمان مطابقة القرى للمعايير الدولية الصارمة التي وضعتها المنظمة. وأشار إلى أن الغاية تتجاوز مجرد الفوز بالتصنيف، لتصل إلى تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع "السياحة الخضراء" والمسؤولة التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية كالأهوار والجبال والصحارى.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الهيئة بعيدة المدى حتى عام 2035، والتي تركز على مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية التراث الثقافي والهوية البيئية للمجتمعات المحلية. وأكد المتحدث أن الهيئة تلقت تأكيداً باستلام الملفات من المنظمة الدولية، معلناً عن استمرار العمل لترشيح قرى إضافية في عام 2027، داعياً الحكومات المحلية للاهتمام بالسياحة الريفية كرافد اقتصادي وتنموي هام.