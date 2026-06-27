6 قتلى على الأقل في هجوم مسلح على مقر أمني في باكستان

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أربيل (كوردستان 24)- اقتحم مسلح متطرف بسيارة مفخخة مقر القيادة الإقليمية لقوات "باكستان رينجرز" الأمنية شبه العسكرية في مدينة كراتشي، اليوم السبت 27 حزیران 2026، ما أدى إلى اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن، بحسب الشرطة وشهود عيان.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الهجوم، بينما تصدت قوات الأمن للاعتداء في عاصمة إقليم السند جنوب البلاد.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع تدعى "جماعة الأحرار" مسؤوليتها عن الهجوم، حسبما أوردت وكالة الأسوشييتد برس.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثلاثة من أفراد القوات الأمنية وما لا يقل عن ثلاثة مسلحين قُتلوا في الهجوم وتبادل إطلاق النار الذي أعقبه.

وشهدت باكستان خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تستهدف الشرطة وقوات الأمن.

وتحمل السلطات حركة طالبان الباكستانية، والجماعات المسلحة المتحالفة معها، مسؤولية معظم أعمال العنف.

وتعد حركة طالبان باكستان جماعة مسلحة متطرفة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، رغم أن الجانبين حليفان.

وكانت طالبان الأفغانية قد عادت إلى السلطة في أفغانستان المجاورة عام 2021.





المصدر: العربیة