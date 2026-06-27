وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد الموافق 28 حزيران/يونيو 2026، زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء الیوم السبت 27 حزيران/يونيو 2026، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح بقائي أن عراقجي سيجري خلال زيارته سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، تتركز حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: ارنا