حزب الإصلاح التركماني: تفعيل البرلمان ضروري لحماية حقوق المكونات

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الإصلاح التركماني، في بيان رسمي، دعمه لاستئناف جلسات برلمان كوردستان، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورة وطنية وديمقراطية.

يوم السبت 27 حزيران 2026، وعلى هامش بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أشار حزب الإصلاح التركماني —باعتباره مكوناً رئيسياً وشريكاً يمتلك تمثيلاً نيابياً— إلى أنه يرحب ببالغ السرور بإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية. وجاء في البيان: "نؤمن بأن تفعيل البرلمان خطوة هامة وضرورية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وصون الدور التشريعي والرقابي على أداء الحكومة".

وأكد حزب الإصلاح التركماني أن البرلمان هو "بيت الشعب" والمصدر الأساسي لمعالجة المشكلات والاستجابة لمطالب مواطني إقليم كوردستان، لذا فإن استئناف أعماله يصب في المصلحة العامة.

كما أبدى الحزب استعداده التام للمشاركة بفاعلية في أعمال ونشاطات البرلمان بروح من المسؤولية والتعاون، مشدداً على أن هدفه من هذه المشاركة هو تحويل البرلمان إلى منصة قوية لخدمة المواطنين، وحماية حقوق كافة المكونات، ودعم ركائز الأمن والتنمية في الإقليم.

وفي ختام البيان، دعا الحزب جميع الأطراف السياسية إلى التعاون بروح من المسؤولية في عملية تفعيل البرلمان، لتمكين هذه المؤسسة من أداء مهامها الوطنية والارتقاء إلى مستوى تطلعات وآمال المواطنين.