وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صباح اليوم الأحد 28 حزيران 2026، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، لبحث ملفات إقليمية والتنسيق اللوجستي لمراسم تأبين المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العتبات المقدسة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن أجندة زيارة عراقجي ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول يتناول التباحث مع القيادات العراقية حول مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت بين واشنطن وطهران في سويسرا.

أما المحور الثاني فيتعلق بالترتيبات الأمنية واللوجستية لنقل جثمان المرشد الأعلى السابق إلى العراق وإقامة مراسم التشريفات والوداع بمشاركة وفود وشخصيات إقليمية ودولية.

ووفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة التشييع الإيرانية، فمن المقرر أن تبدأ المراسم رسمياً يوم السبت (19 محرم)، على أن يصل الجثمان إلى العراق يوم الأربعاء 8 تموز المقبل، حيث سيطوف في مدن عراقية عدة وصولاً إلى مدينتي النجف وكربلاء، قبل الإعلان عن تفاصيل مجالس العزاء الرسمية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قضى في 28 شباط الماضي جراء غارة جوية مشتركة شنتها مقاتلات أمريكية وإسرائيلية على طهران، أسفرت أيضاً عن مقتل قادة عسكريين وسياسيين بارزين وأفراد من عائلته.

وتسببت الظروف العسكرية والمخاطر الأمنية في تأجيل مواراة الجثمان الثرى لأكثر من 100 يوم، حيث تقرر دفنه نهائياً في مدينة مشهد الإيرانية عقب انتهاء جولة التشييع الإقليمية.