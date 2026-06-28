أثير الشرع: هناك قائمة لـ 129 شخصية سياسية وحكومية مطلوبة بتهم فساد مالي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، أن حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، عبرت رسمياً ضفة "الشعارات السياسية" لتدخل مرحلة "الأفعال الصارمة" في ملف مكافحة الفساد، كاشفاً عن إعداد قائمة ملاحقة قضائية ثقيلة تضم 129 شخصية من كبار مسؤولي الدولة.

وأوضح الشرع، خلال مقابلة على شاشة كوردستان24، غداة التحركات الأمنية المباغتة التي شهدتها العاصمة بغداد فجر اليوم الأحد 28 حزيران 2026، أن أروقة المنطقة الخضراء المحصنة شهدت اشتباكات ومناوشات مسلحة بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حمايات خاصة تابعين لبعض المسؤولين المستهدفين أثناء محاولة اعتقالهم.

واصفاً المواجهات بأنها "أمر متوقع نظراً لسطوة ونفوذ الشخصيات المستهدفة".

وأضاف المحلل السياسي أن القائمة المعدة تضم وزراء، ونواباً، ومدراء عامين سابقين وحاليين متورطين بملفات فساد مالي.

مرجحاً وجود حراك قانوني وشيك لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب في الدورة الحالية لتقديمهم إلى القضاء.

وبيّن الشرع أن الشارع العراقي وقوى المعارضة السابقة ينظرون إلى هذه الحملة بابتهاج ودعم كبيرين، كونها تكسر التوافقات السياسية التي أخّرت المحاسبة لسنوات طويلة.

تأتي هذه المعطيات متطابقة مع ما رصده مراسل كوردستان 24 في بغداد، ديلان بارزان، حول طبيعة العملية العسكرية الخاطفة التي انطلقت في تمام الساعة الثانية فجراً، والتي ترتبط بشكل مباشر باعترافات وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي، بعد مصادرة 10 ملايين دولار نقدية، وترسانة من الأسلحة، وكميات من الذهب كانت مخبأة في حوزته.