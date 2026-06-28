مقتل مصلّيَيْن اثنين طعناً داخل مسجد في مدينة قيصري التركية

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة قيصري وسط تركيا اعتداءً دامياً بالسكين داخل أحد المساجد، أسفر عن مقتل مصلّيَيْن اثنين قبيل أداء صلاة العشاء.

وفي التفاصيل، أقدم شخص يُشتبه في معاناته من اضطرابات نفسية، على مهاجمة رجلين بآلة حادة (سكين) أثناء تواجدهما في مسجد "سرايجيك" الواقع بحي "كوجاسينان" بالمدينة.

وأدت الجروح البليغة التي أصيب بها الضحيتان إلى وفاتهما في موقع الحادثة مباشرة.

وعقب وقوع الجريمة، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، حيث تمكنت القوات الأمنية في وقت وجيز من إلقاء القبض على المشتبه به واقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

ونُقلت جثتا الضحيتين إلى دائرة الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً للكشف عن الدوافع والأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء.