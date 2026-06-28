وفدٌ من وزارة الصحة بإقليم كوردستان يتوجّه إلى بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يتوجّه وفدٌ رفيع المستوى من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة رسمية تهدف إلى حسم الملفات الصحيّة العالقة وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين أربيل وبغداد.

ونقلت كوردستان 24 عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن الوفد الذي يترأسه وزير صحة الإقليم، الدكتور سامان برزنجي، سيعقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع وزير الصحة الاتحادي، الدكتور عبد الحسين الموسوي، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية.

وأوضح المصدر أن هذه اللقاءات ترتكز على تحقيق المصلحة العامة وضمان الحقوق والمستحقات الطبية لمواطني إقليم كوردستان، فضلاً عن إيجاد حلول جذرية للمشكلات اللوجستية والإدارية الممتدة بين الوزارتين.

وأشارت المؤشرات الميدانية إلى أن الملف الأبرز والأكثر إلحاحاً على طاولة المباحثات سيكون تأمين الحصة الدوائية الكاملة للإقليم، ولا سيما العقاقير الطبية الخاصة بمرضى السرطان، وآليات تنسيق استيرادها وتوزيعها لضمان عدم انقطاعها عن المستشفيات والمراكز التخصصية في الإقليم.