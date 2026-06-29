بمواصفات عالمية.. دهوك تستعد لافتتاح أكبر متنزه أثري

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أربيل (كوردستان24)- تستعد محافظة دهوك لافتتاح "متنزه دهوك الأثري" في نهاية شهر أكتوبر المقبل، والذي يُعد واحداً من أندر وأقدم وأكبر المواقع الأثرية على مستوى العالم، وسط مساعٍ رسمية لإدراجه ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة (اليونسكو).

وصرح بيكس بريفكاني، مدير الآثار والتراث في محافظة دهوك، لوسائل الإعلام، أن المتنزه يمتد على مساحة 130 كيلومتراً مربعاً بنظام العرض المفتوح، مما يجعله المتنزه الأثري الأكبر في إقليم كوردستان والعراق. وأوضح أن المشروع يضم أطول قناة تاريخية لنقل المياه العذبة في العالم بطول يصل إلى 340 كيلومتراً، والتي كانت تُستخدم في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد لنقل مياه الشرب من دهوك إلى الموصل عندما كانت مياه نهر دجلة غير صالحة للشرب.

يُعرف الموقع دولياً باسم "متنزه جروان-فايدة الأثري"، ويتألف من عدة محطات هندسية وتاريخية بارزة، منها:

قناة فايدة: التي تضم 13 منحوتة صخرية ضخمة (بارتفاع مترين وعرض 5 أمتار)، تُجسد الملك الآشوري "سرجون الثاني" وهو يقدم الطقوس للآلهة الآشورية (مثل آشور وعشتار وشماش ونبو) وهم يمتطون حيوانات مقدسة كالأسود والخيول.

جسر جروان: الذي يُعد أقدم جسر مائي وأقدم نافورة في العالم، مما يعكس التطور الهندسي المذهل لتلك الحقبة.

المشروع هو ثمرة تعاون مستمر لسنوات بين مديرية آثار دهوك وجامعة "أوديني" الإيطالية. وقد كشفت عمليات التنقيب التي بدأت منذ عام 2019 عن مفاجآت علمية، منها العثور على بقايا ألوان زرقاء وحمراء قديمة على المنحوتات، مما يثبت أن هذه اللوحات الصخرية كانت ملونة في العصور القديمة. واستخدم الفريق الإيطالي تقنيات الليزر ثلاثي الأبعاد لتوثيق الموقع رقمياً وحمايته من التآكل.

من جانبه، أكد كيفي مصطفى، مدير عام الآثار في إقليم كوردستان، أن هناك خطة استراتيجية لترميم وتطوير أكثر من 6 آلاف موقع أثري مسجل في الإقليم. وأشار إلى أن افتتاح متنزه دهوك سيضع المنطقة بقوة على خارطة السياحة الأثرية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يستقطب الآلاف من السياح والباحثين الأجانب.

يُذكر أن المتنزه يستوفي كافة معايير اليونسكو من حيث الندرة والقيمة التاريخية، ومن المؤمل أن يكون افتتاحه الرسمي في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي، ليصبح واجهة حضارية جديدة للعراق والمنطقة.