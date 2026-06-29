بمشاركة 80 شركة.. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي بين إقليم كوردستان وإقليم مورسيا الإسباني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في إقليم مورسيا الإسباني أعمال المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك بين إقليم كوردستان وإسبانيا، بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية وممثلي أكثر من 80 شركة من الجانبين تبحث تعزيز الشراكات التجارية في قطاعات حيوية متعددة.

استعراض فرص الاستثمار والتسهيلات القانونية

ويشهد المنتدى حضور وفد رسمي واقتصادي من إقليم كوردستان يترأسه رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، حيث تشمل القطاعات الممثلة في الفعالية مجالات السياحة، الصناعة، الرعاية الصحية، البناء والإعمار، بالإضافة إلى قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى.

وخلال مشاركته في الجلسات الحوارية للمنتدى، قدم الدكتور محمد شكري عرضاً مفصلاً حول البيئة الاستثمارية الواعدة في إقليم كوردستان والفرص المتاحة أمام الشركات الإسبانية.

كما سلط محمد شكري الضوء على قانون الاستثمار في الإقليم، وما يوفره من تسهيلات إدارية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا حماية للمستثمرين والشركات الأجنبية لتسهيل دخولهم إلى السوق الكوردستانية وتأسيس مشاريع مستدامة.

تطلع إسباني للشراكة ولقاءات ثنائية

من جانبهم، أبدى المستثمرون وممثلو الشركات الإسبانية اهتماماً ملحوظاً بفرص الاستثمار المتاحة في الإقليم، معبرين عن رغبتهم في فتح قنوات اتصال تجارية وإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الكوردستاني.

وتخلل اليوم الأول من المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) جمعت رجال الأعمال والشركات من الطرفين لتنسيق الجهود وبحث إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي من المؤمل توقيعها خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المقرر أن يواصل وفد إقليم كوردستان جولته الاقتصادية في إسبانيا؛ حيث سينتقل المنتدى غداً إلى مدينة "بلد الوليد" لعقد لقاءات واجتماعات مماثلة مع الفعاليات الاقتصادية والشركات الإسبانية في تلك المنطقة تهدف لفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي المشترك.