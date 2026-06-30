العراق على موعد مع تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد للأيام الأربعة المقبلة، مشيرة إلى موجة حر جديدة يرافقها تصاعد للغبار ونشاط في الرياح.

ذكر بيان للهيئة أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً وحاراً في جميع المناطق، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الجنوبية.

وبحسب التقرير، ستسجل المحافظات درجات حرارة متباينة، حيث تأتي دهوك والسليمانية بـ 40 درجة مئوية، وأربيل 42، بينما تسجل بغداد وصلاح الدين وديالى وواسط 45 درجة. وتتصدر محافظات ميسان وذي قار والبصرة القائمة بتسجيلها 47 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح الشمالية الغربية يوم الخميس، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يتسبب بتصاعد الغبار في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يظل الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما تستمر الرياح النشطة بالتسبب في تصاعد الغبار بالمنطقة الجنوبية. وأوضح البيان أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، بينما ترتفع في المنطقة الجنوبية وتستقر في الشمالية.

تختتم الهيئة توقعاتها ليوم السبت القادم، حيث يستمر الطقس صحواً وحاراً في عموم البلاد، مع استقرار في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وانخفاض طفيف في المناطق الجنوبية مقارنة بالأيام السابقة.

أكد البيان أن الرؤية الأفقية ستكون جيدة جداً (8-10 كم) في الظروف الطبيعية، لكنها قد تتدنى لتصل إلى (3-5 كم) في المناطق التي تشهد تصاعداً للغبار.