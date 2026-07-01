"تراتيل ملونة".. انطلاق معرض تشكيلي مشترك لفنانين عراقيين في أربيل

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أربيل (كوردستان24)- افتتح محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء (1 تموز 2026)، معرضاً تشكيلياً مشتركاً حمل عنوان "تراتيل ملونة"، احتضنته قاعة "غاليري ميديا" في العاصمة أربيل، بحضور جمع من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الفني والجمالي.

المعرض الذي نظمته مديرية الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية، التابعة للمديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل، شهد مشاركة 10 فنانين تشكيليين بارزين يمثلون محافظات مختلفة من وسط وجنوب العراق، حيث ساهم كل فنان بتقديم ثلاث لوحات تشكيلية جسدت مدارس ورؤى فنية متنوعة.

وخلال جولته في أروقة المعرض والاطلاع على اللوحات المعروضة، أثنى محافظ أربيل على النتاجات الإبداعية للفنانين المشاركين والجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الثقافي.

وأكد خوشناو مواصلة دعم إدارة محافظة أربيل للحراك الثقافي والفني، وحرصها على توفير بيئة ملائمة وحاضنة للمبدعين والفنانين من مختلف المحافظات العراقية في عاصمة إقليم كوردستان.



