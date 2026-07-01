ترامب: نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحوٍ جيد

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى "اجتماعات جيدة جدا" بين الجانبين.

وقال ترامب بينما كان يستعد للصعود على متن طائرته الجديدة "إير فورس وان" التي أهدتها له قطر في رحلة إلى ولاية نورث داكوتا، "بناء على سير الأمور، فإنّ نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف: لقد ضربناهم بقوة شديدة... ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتشهد الدوحة الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الفائت مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.