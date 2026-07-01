محمد شكري: نرغب بنقل خبرة الشركات الإسبانية إلى إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي المشترك بين إقليم كوردستان وإقليم مورسيا الإسباني، استعرض رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، تفاصيل المجالات الرئيسية التي يمكن للجانبين من خلالها بناء تنسيق قوي وطويل الأمد.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار في تصريحٍ لـ كوردستان24 إلى قطاع السياحة الأثرية كأحد أهم المحاور، قائلاً: "السياحة الأثرية لها أهمية خاصة بالنسبة لنا في إقليم كوردستان؛ ونريد من خلال تعاون الشركات الأجنبية، ولا سيما الإسبانية، رفع مستوى كفاءة وخبرات مواطنينا لنتمكن من جذب المزيد من السياح إلى المناطق السياحية والتاريخية في الإقليم".

من جهة أخرى، اعتبر شكري العلاقات في مجال التعليم العالي مكسباً آخر لهذا التنسيق، وقال: "طلابنا هنا في إسبانيا مشغولون بدراسة الماجستير والدكتوراه، ونريد توسيع هذا التبادل ليأتي المزيد من طلابنا إلى هنا للتعرف على الثقافة واللغة الإسبانية؛ وفي الوقت نفسه، يأتي طلابهم إلى إقليم كوردستان لإجراء البحوث العلمية في جامعاتنا".

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هذا المجال يمثل فرصة ذهبية للعمل المشترك.

موضحاً أن إقليم كوردستان يشهد نمواً يوماً بعد يوم؛ لا سيما في قطاعات البنية التحتية، الصناعة، بناء السدود، والصناعات الغذائية، وأن مشاركة الشركات الإسبانية يمكن أن تسهم في تسريع عجلة التنمية الشاملة في الإقليم.

وكان المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك بين إقليم كوردستان وإسبانيا قد بدأ أعماله يوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2026 في إقليم مورسيا، بهدف تطوير العلاقات التجارية وخلق فرص استثمارية جديدة.

وشارك في هذا المنتدى وفد رسمي واقتصادي من إقليم كوردستان برئاسة رئيس هيئة الاستثمار، إلى جانب مدراء وممثلي 65 شركة إسبانية و30 شركة من إقليم كوردستان.