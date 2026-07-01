جمهورية العراق وبمشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان تشارك في اجتماع التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في فيينا

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أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد جمهورية العراق، بمشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان، في الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين، الذي عُقد في مركز فيينا الدولي.

وترأس الوفد العراقي سعادة السفير الدكتور هشام العلوي، سفير جمهورية العراق لدى النمسا والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. كما ترأس وفد حكومة إقليم كوردستان الدكتور دیندار زيباري، منسق التوصيات الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوفد العراقي، بمشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان، جهود العراق وخبرته في مواجهة تحديات تهريب المهاجرين من خلال الوقاية، وتطوير الأطر القانونية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، والتعاون الدولي.

وأكد الوفد أهمية تعزيز الشراكات ضمن التحالف العالمي، واستمرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والشركاء الدوليين، وتطوير الإجراءات القانونية والمؤسساتية لمكافحة تهريب المهاجرين.

كما شدد الوفد على أهمية اعتماد نهج شامل لمسار الهجرة، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين دول المنشأ والعبور والمقصد، لمنع استغلال المهاجرين من قبل شبكات التهريب الإجرامية.

وتعكس مشاركة جمهورية العراق، بمشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان، التزام العراق بالتعاون الدولي والجهود المشتركة لمكافحة تهريب المهاجرين وحماية المواطنين.