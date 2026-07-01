الرئيس بارزاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (1 تموز 2026)، في مصيف صلاح الدين، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، إبراهيم قالن، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية.

كما أكد الطرفان أهمية تطوير العلاقات وتعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والعراق وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة.