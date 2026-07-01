وزارة الدفاع الإيرانية: الصواريخ والمسيرات خط أحمر ولا مساومة عليها

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المنظومات الصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة (الدرونز) للبلاد تمثل "خطاً أحمراً" لا يقبل المساومة أو الإدراج في أي مسار تفاوضي.

كاشفة في الوقت ذاته عن خطة شاملة لإعادة تنظيم وتطوير قدرات القوات المسلحة على كافة الجبهات خلال الـ60 يوماً المقبلة بالتزامن مع استمرار المباحثات السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، عن المشرف على وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، مجيد ابن رضا، قوله خلال اجتماع مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن طهران تمكنت من إثبات تفوقها في ميداني "الدبلوماسية والحرب" معاً.

مؤكداً جهوزية القوات الإيرانية للرد بحسم على أي نكث للعهود أو تراجع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ابن رضا أن فترة الـ60 يوماً المخصصة لتنفيذ التفاهمات المشتركة ومواصلة المفاوضات، ستستغلها القوات المسلحة الإيرانية بالكامل لإعادة التموضع والترتيب اللوجستي وتطوير القدرات القتالية في مختلف الأصعدة والمحاور.

وشدد المسؤول الإيراني على أن الصناعات العسكرية تلعب دوراً محورياً في ردع التهديدات الخارجية ومواجهة التحركات الأمريكية والإسرائيلية، فضلاً عن دورها الاستراتيجي في ضبط الأمن الداخلي، جازماً بأن ترسانة طهران الردعية من الصواريخ والمسيرات لن تشهد أي تراجع بل ستخضع لعمليات ترقية وتوسيع مستمرة.