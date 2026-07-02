بنسبة إنجاز بلغت 55%.. مشروع طريق ونفق "ماوران" الاستراتيجي يقترب من مرحلته النهائية

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أربيل (كوردستان24)- تتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع طريق ونفق "ماوران" في قضاء شقلاوة، حيث تمكنت الفرق الفنية من إنجاز نحو 55% من ممر الطريق السريع، وسط توقعات بوضع اللمسات الأخيرة وافتتاح المشروع بالكامل خلال أقل من شهرين.

ويُصنف هذا المشروع كأحد الشرايين التجارية والخدمية الحيوية التي تربط عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، بإدارة "سوران" المستقلة. ويندرج المشروع ضمن الرؤية الإستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان الرامية إلى تحديث شبكة الطرق البرية وتسهيل حركة التنقل والتجارة.

مواصفات هندسية ومعايير متقدمة

يتضمن المشروع إنشاء طريق سريع مزدوج بطول 10 كيلومترات، إلى جانب تشييد نفقي "ميراوه" و"ماوران"، وثلاثة مجسرات وأنفاق عبور مصممة وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة.

وفي تفاصيل الجانب الفني، أوضح المهندس الفني للمشروع، حيدر علي، أن الطريق يتكون من ثلاث طبقات إسفلتية لضمان تحمله للأوزان الثقيلة؛ وهي طبقة الاستقرارية بسمك 10 سم، والطبقة الرابطة بسمك 8 سم، والطبقة السطحية بسمك 6 سم. وأشار علي إلى أنه جرى دمج مادة "البوليمر" في الطبقتين الرابطة والسطحية لإطالة العمر الافتراضي للطريق، فضلاً عن تنفيذ منحدرات جانبية لحماية التربة من الانجراف خلال مواسم الأمطار.

تعديلات تصميمية لتعزيز الأمان وتقليص الوقت

من جانبه، أعلن مشرف المشروع في مديرية طرق أربيل، هلكورد والي، أن الأعمال تسير حالياً بنظام مناوبتين (شفتين) لتسريع عمليات القطع، والصب الخرساني، والإكساء بالأسفلت.

وأضاف والي أنه لضمان سلامة سالكي الطريق، أُدخلت تعديلات إضافية على التصميم الأساسي للمشروع، شملت تمديد طولي النفقين بمقدار 300 متر من كلا الجانبين لتحقيق أمان أكبر، وإنشاء ساحات دوارة، واستحداث ممر سفلي في منطقة "ميراوه".

وبحسب التقديرات الفنية، سيسهم هذا المشروع عند افتتاحه في تقليص زمن الرحلة بين أربيل وسوران بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، إلى جانب تخفيف الاختناقات المرورية داخل مركز قضاء شقلاوة.

كوادر محلية وبيئة عمل آمنة

على صعيد التنمية المحلية، يُنفذ المشروع بالكامل بالاعتماد على الأيدي العاملة والكوادر الهندسية المحلية، حيث نجح في توفير أكثر من 250 فرصة عمل مباشرة لأبناء المنطقة.

وترافق هذه الجهود إجراءات مشددة لضمان السلامة المهنية في مواقع العمل؛ إذ أكد مشرف السلامة، المهندس أحمد حامد، أن تطبيق معايير الأمان يمثل ركيزة أساسية لحماية الطواقم الفنية والعمالية، لافتاً إلى أن ترسيخ ثقافة السلامة في مواقع العمل يضمن إنجاز المهام الهندسية المعقدة دون تسجيل حوادث تعيق تقدم المشروع.



تقرير: ريناس علي - أربيل - كوردستان 24