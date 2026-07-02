فنزویلا.. إنقاذ حارس أمن بعد 8 أيام من العالق تحت الأنقاض

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أربيل (كوردستان24)-في واقعة وصفت بأنها "معجزة"، تمكنت فرق إنقاذ دولية اليوم الخميس 2 تموز 2026، من انتشال ناجٍ فنزويلي من تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد، وذلك بعد ثمانية أيام من وقوع الكارثة.

وأفاد مراسلون في الموقع بأن الناجي يُدعى هيرنان جيل، ويبلغ من العمر 43 عاماً، ويعمل حارس أمن. وقد ظل جيل عالقاً طوال هذه المدة داخل غرفة الحراسة (الكشك) في مبنى مكون من سبعة طوابق بمنطقة "كاتيا لا مار" الساحلية في ولاية "لا غوايرا"، وهي منطقة تعرضت لدمار هائل جراء الهزات الأرضية.

وقد نجحت الفرق الدولية في الوصول إليه وسحبه من بين الركام وسط ذهول الحاضرين، حيث تم نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد قضائه أكثر من أسبوع تحت الأرض دون إمدادات.



المصدر: وکالات