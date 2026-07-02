وزارة التجارة: استلام أكثر من 277 ألف طن من القمح

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان عن أحدث الإحصائيات المتعلقة باستلام قمح المزارعين، وتوزيع الحصة التموينية، والحركة التجارية خلال الأشهر الستة الماضية. وأكدت أن عملية استلام القمح مستمرة، مع إدخال عدة سايلوهات جديدة لخدمة المزارعين.

وفقاً لتقرير وزارة التجارة، بدأت عملية استلام قمح المزارعين منذ 12 حزيران 2026، وقد تم حتى الآن استلام 277,695 طناً من القمح في صوامع إقليم كوردستان، توزعت على المحافظات كما يلي:

سایلوهات محافظة السليمانية: 86,297 طناً.

سایلوهات محافظة أربيل وكنديناوة: 94,947 طناً.

سایلوهات محافظة دهوك: 96,450 طناً.

الحصة التموينية والبطاقة الإلكترونية

أشارت وزارة التجارة إلى أنه تم حالياً توزيع الوجبة الرابعة من مادة الطحين، ولم يتبقَ سوى جزء بسيط في السليمانية، لتبدأ بعدها عملية توزيع الوجبة الخامسة. كما بدأ توزيع الوجبة الرابعة من السلة الغذائية للمواطنين. من جانب آخر، تم تفعيل خدمة إضافة الأطفال والزوجة في البطاقة التموينية، ومن المقرر تفعيل خدمة "نقل البطاقة" في المستقبل القريب.

الرقابة التجارية والنشاطات

خلال الأشهر الستة الماضية، أجرت فرق الرقابة التجارية 24,746 زيارة تفتيشية، أسفرت عن النتائج التالية:

- 807 حالة عقوبة.

- إغلاق 102 محلاً تجارياً.

- إجمالي الغرامات: 182 مليوناً و296 ألف دينار.

- ضبط 111,808 طناً من السلع المنتهية الصلاحية أو غير القانونية.

الحركة التجارية والإجازات

في النصف الأول من عام 2024، تم منح 155 إجازة تصدير و1,038 إجازة استيراد بضائع. كما تم منح 333 إجازة لاستيراد السيارات، حيث دخلت 52,001 سيارة إلى إقليم كوردستان خلال تلك الفترة. وكشفت الوزارة أن عدد الإجازات الممنوحة قد انخفض مقارنة بالعام الماضي بسبب تطبيق نظام "أسيكودا" (النظام الجمركي الإلكتروني).

خطط الوزارة المستقبلية

أعلنت وزارة التجارة عن عدة مشاريع استراتيجية للمستقبل، منها:

العمل على مشروع إنشاء سایلوهات في كوي و زاخو، إضافة إلى سایلو حلبجة التي اكتملت أعمالها بنسبة 90%.

افتتاح مكاتب للمديرية العامة للتجارة في منفذي "پرويزخان" و"باشماخ" الحدوديين.

أتمتة المطاحن (تحويلها للنظام الإلكتروني) لتحسين مراقبة جودة الطحين.

تشكيل لجنة عليا بأمر من رئيس الوزراء لتحديد سعر شراء قمح المزارعين من قبل الشركات الوطنية والمستثمرين، مع تقديم تسهيلات لتصدير القمح إلى الخارج.