40 قتيلاً في حادث تحطم حافلة ركاب غرب باكستان

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أربيل (كوردستان24)- لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء حادث سير مأساوي وقع اليوم الجمعة في منطقة جبلية وعرة غرب باكستان، إثر انحراف حافلة ركاب وسقوطها في وادٍ سحيق.

وأوضح ثناء الله شيراني، رئيس مركز الطوارئ في منطقة "زوب"، أن الحافلة التي كانت في طريقها من مدينة كويتا (عاصمة إقليم بلوشستان) إلى مدينة بيشاور، تعرضت للحادث في منطقة "دانا سار" الجبلية. وأكد شيراني أن الحافلة سقطت من ارتفاع شاهق يراوح بين 21 و24 متراً (70-80 قدماً)، مما أدى إلى تحطمها بالكامل ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شهيد رند، بأن فرق الإنقاذ من إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا هرعت إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أن وعورة التضاريس الجبلية شكلت عائقاً كبيراً أمام عمليات الإغاثة في مراحلها الأولى.

وفيما يخص الحالة الصحية للمصابين، أكدت السلطات الطبية نقل 11 جريحاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة، مما يرجح احتمالية ارتفاع عدد الوفيات.

يُذكر أن باكستان تسجل معدلات مرتفعة لحوادث السير الدامية، والتي تُعزى غالباً إلى سوء حالة الطرق، وعدم الالتزام بقوانين المرور والسرعة الزائدة، فضلاً عن غياب معايير السلامة في المركبات.