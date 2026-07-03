السفينة الهجومية "بوكسر" تعزز أضخم حشد بحري أميركي في المنطقة

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أربيل (كوردستان24)- أفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس" العسكرية الأميركية بوصول سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس بوكسر" إلى منطقة الشرق الأوسط، وعلى متنها قوة من مشاة البحرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي تزامناً مع المسار الدبلوماسي القائم مع إيران.

وبانضمام "يو إس إس بوكسر"، يرتفع حجم الحشد البحري الأميركي في المنطقة إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات، حيث يضم حالياً حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفينة حربية. ويأتي هذا التحرك العسكري الكثيف في وقت تستضيف فيه العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط استمرار حالة التوتر في الممرات الملاحية الاستراتيجية، لا سيما مضيق هرمز.

واعتبرت الصحيفة، التابعة للجيش الأميركي، أن هذا الانتشار يجسد استراتيجية "الردع والدبلوماسية" التي تنتهجها واشنطن؛ حيث تسعى لتعزيز قوتها العسكرية كضمانة ميدانية وخيار موازٍ في حال تعثر المفاوضات أو تصاعدت التهديدات الأمنية في المنطقة.