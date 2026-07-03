إسرائيل تعلن تدمير نفق ببلدة مجدل زون وتشن غارات جوية على جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في جنوب لبنان، شملت تدمير منشأة تحت الأرض واستهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله"، مبرراً هذه التحركات بالرد على ما وصفه بـ"خروقات" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بأن قواته العاملة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان تواصل مهامها لإزالة "التهديدات"، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير نفق في بلدة "مجدل زون". وفي موازاة ذلك، نفذ سلاح الجو، بتوجيه من القوات البرية، أربع غارات استهدفت أفراداً وصفهم البيان بـ"التهديد المباشر"، بالإضافة إلى قصف ثلاثة مقرات قيادية تابعة لـ"حزب الله".

ميدانياً، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي شن غارتين ليل الخميس على بلدة "صديقين" بقضاء صور. واستهدفت الضربة الأولى آلية في البلدة، تلتها غارة ثانية، مما أسفر عن سقوط جريحين.

تأتي هذه التطورات في ظل واقع ميداني معقد بدأ منذ الثاني من مارس الماضي، حيث شنت إسرائيل حرباً واسعة على لبنان عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مما أدى إلى احتلال القوات الإسرائيلية لعشرات البلدات الحدودية.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الأول في 16 أبريل الماضي، وتمديده لعدة مرات (في 23 أبريل و15 مايو)، إلا أن الغارات ظلت مستمرة بوتيرة متفاوتة في الجنوب والبقاع. وكان الإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي قد ساهم في خفض وتيرة العمليات العسكرية، قبل أن تتصاعد مجدداً خلال الساعات الأخيرة.

وعلى صعيد الخسائر البشرية، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ انطلاقه في مارس الماضي وحتى يوم الخميس، لتصل إلى 4298 قتيلاً و12196 جريحاً، وسط استمرار التوتر الميداني الذي يهدد استقرار اتفاقات التهدئة الهشة.