المطاعم الكوردية تخطف الأضواء وتحصد جوائز التميّز في بريطانيا

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت العاصمة البريطانية لندن فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة اختيار أفضل المطاعم الأجنبية في المملكة المتحدة، وسط منافسة محتدمة ومشاركة بارزة من المطاعم الكوردية التي استطاعت انتزاع الصدارة وحصد كبرى الجوائز المرموقة في هذا الحدث السنوي.

وفي تميز لافت يعكس جودة وتنافسية المطبخ الكوردي، تمكن الشاب الكوردي "رمزي بوطان" – المنحدر من مدينة أورفة والمقيم في بريطانيا – من الفوز بإحدى الجوائز الرفيعة عن مطعمه الشهير "منكل مزيي" (Mangal Meze).

وعبّر بوطان عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "أنا في غاية الفخر والسرور بهذا التتويج، وأرحب بالجميع في مطعمنا الذي يقدم الهوية الكوردية عبر مذاق فريد".

ولم تقتصر البصمة الكوردية على هذا الإنجاز فحسب؛ بل توّج مواطن كوردي آخر وهو "حسن قلچ" بجائزة أفضل مطعم لإعداد وجبات "الدوونر" الشهيرة عن مطعمه اللندني "يابراك دونر هاني" (Yaprak Doner House).

وعلق قلچ عقب استلام الجائزة قائلاً: "نحن نستحق هذا التقدير، وسنظل دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم الأفضل لنكون جديرين بالثقة والجوائز العالمية".

أظهرت هذه الدورة من المسابقة، التي أتمت عامها الرابع، تفوقاً واضحاً لافتتاحيات الطهي الكوردية؛ حيث حظي الكورد بحصة الأسد من الجوائز ليرسخوا مكانتهم في المرتبة الأولى ضمن قطاع الضيافة وإعداد الطعام في المملكة المتحدة، مثبِتين قدرتهم على نقل ثقافتهم الغنية إلى المجتمع البريطاني بنجاح مبهر.