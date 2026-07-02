للحد من خسائر المحاصيل والغابات.. إطلاق حملة وقائية وتوعوية واسعة لمواجهة الحرائق في دهوك

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أربيل (كوردستان24)- أطلقت المؤسسات المعنية في محافظة دهوك حملة توعية وإجراءات ميدانية واسعة النطاق لحماية الغطاء النباتي والحد من مخاطر الحرائق، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتأتي هذه الحملة في وقت تسعى فيه المحافظة إلى تعزيز الوعي الوقائي وتفعيل التدابير الاحترازية لحماية الثروة الزراعية والبيئية.

وتضمنت الحملة نصب عشرات اللوحات الإرشادية في المناطق الحرجية والسياحية، وإنشاء خطوط وممرات عازلة للنار، إلى جانب عقد لقاءات توعوية مع المجتمع المحلي لتعزيز الاستجابة المجتمعية للمخاطر البيئية.

ممرات عازلة لتقليل المخاطر

وفي إطار التدابير الميدانية، أوضحت مديرة إدارة الغابات والموارد في ناحية زاويتة، نارين علي، أهمية المعالجات الوقائية التي جرت هذا الموسم، قائلة: "إن تقليم الأشجار وفتح خطوط وممرات عازلة للنار يسهمان بشكل مباشر في منع انتشار النيران وانتقالها من موقع إلى آخر في حال نشوبها". وأعربت عن تطلعها في أن تسفر هذه الإجراءات الفنية عن تراجع ملموس في معدلات الحرائق بالمنطقة خلال الصيف الحالي.

ومن جانبه، اتخذ الدفاع المدني في دهوك إجراءات استباقية تمثلت في نشر 30 فريقاً مجهزاً بالآليات التخصصية بالقرب من حقول القمح والمساحات العشبية والأحراش الأكثر عرضة للاشتعال، لضمان التدخل السريع عند حدوث أي طارئ.

دعوات لليقظة والشراكة المجتمعية

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك، بيوار عبد العزيز، على أهمية الشراكة بين المواطنين والدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، مبيناً أن "ارتفاع درجات الحرارة يضاعف من مسؤولية الفرق الميدانية".

وأضاف عبد العزيز: "نهيب بالمواطنين السيطرة على النيران الصغيرة في مهدها، والاتصال الفوري بالرقم المجاني (115) في حال اتساع نطاق الحريق، مع ضرورة إطفاء مخلفات النيران تماماً بعد الانتهاء من الرحلات الترفيهية والتنزه".

إحصائيات تدق ناقوس الخطر

وتكتسب هذه الحملة أهميتها بالنظر إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة مؤخراً؛ إذ سجلت محافظة دهوك خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 700 حادثة حريق، وقع نحو 70% منها في حقول القمح والمساحات العشبية والغابات.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن النسبة الأكبر من هذه الحرائق كانت ناتجة عن الإهمال أو السلوكيات الخاطئة، وهو ما دفع الجهات الخدمية والبيئية في المحافظة إلى وضع ملف نشر الثقافة الوقائية وحماية المحاصيل الزراعية وبساتين المزارعين في مقدمة أولوياتها الخدمية والأمنية لهذا العام.

تقرير: بيوار حلمي - دهوك - كوردستان 24